В Раде предлагают жестко выбивать долги по коммуналке

Долги по коммуналке планируют приравнять к алиментам / Фото: РБК-Украина

В парламенте готовят нашумевший законопроект о выбивании долгов за коммуналку с украинцев, который в сентябре был включен в повестку дня, но затем был отложен по инициативе ряда политиков.

Как сообщается на сайте Рады, зарегистрировала постановление о принятии этого проекта за основу глава профильного комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Рассмотрение документа отложили, поскольку ряд парламентариев открыто заявили о нежелании голосовать за столь жесткие меры.

"Коммуналку выводят в отдельный закон, а долги за газ и воду приравнивают к алиментам. Но алименты — это долги родителей перед своими детьми. А долги по коммуналке касаются коммерческих компаний. Фактически государство выступает лоббистом коммунальных монополистов. Заплати долги маме Коболева и спи спокойно", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Какие меры предусматривает закон:

Огромные штрафы за долги по коммуналке, которые будут буквально выбивать из граждан. Речь идет об аресте имущества.

Запрет на выезд за границу.

Вероятное наложение запрета на управление транспортным средством

Все ограничения, которые сейчас действуют в отношении алиментщиков.

Начисление на сумму долга сначала пени, а затем штрафа. Например, за долги, просроченные на год - штраф 20% от суммы задолженности, более двух лет - 30%, три года и больше - 50%.

В бюджетном комитете озвучили ряд замечаний к законопроекту. Однако комитет Третьяковой, несмотря на все эти замечание, все же поддержал скандальный проект, и рекомендовал парламенту принять его за основу.

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