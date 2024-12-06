В Раде приняли присягу двое новых нардепов: что о них известно

Кратко:
- В Раде появились новые депутаты
- Речь идет о Тамиле Ташевой и Богдане Лукашуке
- Сегодня в парламенте есть 401 народный депутат
В Верховной Раде появились двое новых народных депутатов. Речь идет о Тамиле Ташевой и Богдане Лукашуке. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, Тамила Ташева и Богдан Лукашук приняли присягу. Они официально вошли в состав Верховной Рады Украины.
Железняк заявил, что Ташева заменит Олега Макарова, который умер 29 октября.
В то же время, Лукашук пополнит состав "Батькивщины" вместо Алены Шкрум, которая днями ранее сложила мандат.
Отмечается, что сегодня в парламенте 401 народный депутат, хотя при полном созыве должно быть 450.
Что известно о Тамиле Ташевой
Тамила Ташева - бывшая представительница президента в Крыму. 26 ноября, ЦИК признала Ташеву избранным народным депутатом в партию "Голос". Уже 4 декабря Владимир Зеленский официально уволил её с должности постоянного представителя президента в Крыму.
Как сообщает Википедия, Ташева участвовала в разработке Стратегии деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также в подготовке нескольких законодательных инициатив, таких как закон о статусе коренных народов Украины, закон о лицах, лишенных свободы из-за политически мотивированных преследований, гражданских заложников и военнопленных, и отмена статуса нерезидента для крымчан.
Она также участвовала в концепции развития крымскотатарского языка и участвовала в организации учредительного саммита Крымской платформы.
В марте 2024 года Тамила Ташева вошла в рейтинг топ 100 женщин-лидеров в рамках проекта "УП 100. Сила женщин" в категории "Государственное управление и политика", а в мае того же года - в рейтинг "50 вдохновляющих лидеров" по версии издания NV.
Что известно о Богдане Лукашуке
Богдан Лукашук - бывший депутат Хмельницкого городского совета. Работал заместителем председателя Хмельницкой РГА, баллотировался мэром Хмельницкого от "Батькивщины".
В Верховной Раде 4, 5, 6 и 7 созывов был помощником на общественных началах своего отца - нардепа Олега Лукашука, который также дважды безуспешно баллотировался на должность Хмельницкого городского головы.
В 2023 году суд оштрафовал Лукашука за нарушение антикоррупционного законодательства. Имея конфликт интересов на сессии Хмельницкого городского совета, Лукашук проголосовал за возобновление договора аренды земли предприятию его матери.
Верховная Рада - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в Верховную Раду подали законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу возраста для мобилизации с 60 лет до 55.
Также Верховная Рада поддержала законопроект №12104 о предоставлении права на отсрочку гражданским гражданам, прошедшим плен.
Кроме того, 19 ноября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на 2025 год. В принятом Бюджете-2025 показатели доходов бюджета увеличили на 2,3 трлн грн: сюда входит 141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д.
Читайте также:
- Зеленский готов к выборам "в любой момент": названо условие для их начала
- Зеленский сказал, сколько украинских мэров сейчас в плену в РФ
- Зеленский обратился к военным в День ВСУ: мороз по коже, когда говорим "Слава Украине"
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред