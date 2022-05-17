В России пытаются запретить обмен азовцев: "они террористы"

В РФ хотят запретить обмен военных Азова / Коллаж Главред

В России бросают все силы на то, чтобы запретить на законодательном уровне обмен украинских военнослужащих из Азова. Там пытаются признать азовцев террористами. Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующим заявлением выступил депутат Госдумы, отметив, что депутатам необходимо проголосовать за законопроект в котором говорится о "недопущении обмена нацистских преступников".

Кроме того, Верховный суд РФ уже готовится к заседанию 26 мая, где планируют признать украинский батальон "Азов" террористической организацией.

"Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименование: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретом его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая здания Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Украины уже отреагировали на такие попытки РФ. Заместитель министра Анна Маляр назвала соответствующие заявления пропагандой.

"Это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации", - сказала Анна Маляр.

Она отметила, что переговорный процесс по обмену военнослужащих продолжается.

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Эвакуация раненых из Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила во время выступления замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Информацию об эвакуации бойцов Азова также подтвердил и президент Владимир Зеленский.Читайте также"Сохранение жизни личного состава": командир Азова заявил о выполнении задач в Мариуполе

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утром 17 мая сообщило, что "для скорейшего возвращения" эвакуированных вечером в понедельник защитников Мариуполя "будет осуществлена процедура обмена". Также проводятся все необходимые мероприятия по спасению тех, кто остался на Азовстали.

Обменять тяжелораненых военнослужащих на российских захватчиков удастся после того, как их состояние стабилизируется.

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