В Севастополе после "бавовны" оккупанты испугались и поставили блокпост для проверки авто

Оккупанты испугались и поставили блокпост для проверки авто / скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com/

После взрывов на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму, которые произошли вечером 18 августа, в Севастополе русские агрессоры установили блокпост на въезде в город. Как сообщают местные Telegram-каналы, на нем оккупанты останавливают преимущественно автомобили с украинскими номерами.

"На въезде в Севастополь установили пункт стоп контроля. Говорят, тормозят для проверки машины с украинскими номерами. Работают и поздней ночью", – пишут пользователи Сети.

При этом есть информация, что движение по Крымскому мосту между временно оккупированным полуостровом и страной-агрессором РФ "осуществляется в штатном режиме".

Крымские Telegram-каналы также продолжают цитировать заверения "губернатора" Михаила Развожаева ‒ мол, взрывы в районе "Бельбека" всего лишь результаты работы системы ПВО, которая якобы "сбила беспилотный летательный аппарат". Утверждается, что в результате них не было "никаких повреждений и никто не пострадал".

"Укрпаблики уже, вижу, начали разгонять заготовки о своей успешной атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", – заявил "гауляйтер".

Взрывы в Крыму

Вечером 18 августа Telegram-каналы писали о том, в оккупированном Крыму раздались взрывы. По данным очевидцев и местных пабликов, ряд взрывов услышали в Керчи и Севастополе на аэродроме Бельбек.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории. Позже в ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) написал в Telegram: "Удар по аэродрому (аэропорту) Бельбек. Пожар и детонация".

Тем временем оккупационные власти Крыма заявляли, что в Севастополе был сбит беспилотник.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал на аннексированном полуострове "яркий" бархатный сезон. По его словам, Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму.

Другие новости: