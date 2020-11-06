В школах Киеве разгорелся скандал из-за языка обучения

Родители школьников Киева подают жалобы / УНИАН

Из-за языка обучения в школах больше всего жалоб поступает от жителей столицы.

"Подчеркну, что огромное количество обращений и критики в язык обучения касается учебных заведений города Киева. Вместе с тем есть какие-то пути в решении этой проблемы", - сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на пресс-конференции в Укринформе.

Он отметил, что в Киеве на уроках немалая доля учителей достаточно часто, а в отдельных случаях - изредка, используют русский язык вместо украинского.

По его словам, на внешкольных мероприятиях на русском разговаривает четверть педработников, а изредка используют – 45%. Еще в большей степени русский язык вместо украинского используется в учреждениях дополнительного образования - музыкальных школах, детско-юношеских спортивных школах, в кружковой работе и тому подобное.

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"Такая доля нареканий особенно заметна. Кроме контроля, кроме защиты, органы местного самоуправления и органы управления образованием должны позаботиться о создании лучших условий, о повышении квалификации педагогических работников", - сказал Креминь.