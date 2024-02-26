В Штатах раскрыли план: получит ли Украина замороженные активы РФ

В Соединенных штатах Америки рассказали смогут ли предоставить Украине активы, которые конфисковали у Российской Федерации.

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Получит ли Украина замороженные активы РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Возможность использования 300 миллиардов долларов российских активов, которые конфисковали, когда началась полномасштабная война, в Америке всё ещё находится на рассмотрении. Об этом сообщил заместитель министра финансов США Волли Адейемо в интервью Bloomberg, пишет Телеграф.

По его словам, вопрос передачи Украине российских активов сложный и требует международной координации. Америка находится в поиске раскрытия экономической ценности этих резервов для украинского народа.

Также Адейемо заявил, что Россия - это страна, которая нарушила правила, вторгнувшись в Украину, ответив на вопрос о том, может ли конфискация суверенных активов Росии привести к отказу других государств от участия в глобальной финансовой системе.

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Помимо прочего, во время Совета по международным отношениям в Нью-Йорке заместитель министра рассказал, что данные средства могут быть использованы для поддержки экономики Украины и предоставления ей средств для самообороны.

При этом, сложность вопроса предоставления Украине конфискованных активов подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это немного сложнее, чем кажется, потому что, как я уже говорила, мы говорим о международном мероприятии, оно проводится на международном уровне", - объяснила она.

Конфискованные активы РФ Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

Помощь США - последние новости

Как сообщал Главред, победа Украины напрямую зависит от помощи США. Без нее украинским военным будет трудно одержать новые победы на поле боя и удерживать оборону в 2024 году.

Также, по словам Зеленского, необходимо понимать, что американская помощь - это не столько финансы, сколько вооружение, потому в результате без этого вооружения армия Украины ослабнет.

К тому же, решимость Соединенных Штатов Америки при объявлении нового пакета санкций против России зашла настолько далеко, насколько им хватило опасений из-за риска расшатать мировую экономику.

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