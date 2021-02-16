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В Слуге народа отреагировали на резкое заявление Милованова о МВФ

16 февраля 2021, 00:21
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Советника главы Офиса президента Тимофея Милованова раскритиковали за высказывания в адрес Международного валютного фонда.

Даниил Гетманцев
Гетманцев отреагировал на заявление Милованова о МВФ/ УНИАН

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламентская фракция Слуга народа не поддерживает оскорбительные высказывания советника главы Офиса президента, бывшего министра экономики Тимофея Милованова в адрес миссии МВФ.

"Я не думаю, что этот вопрос стоит какой-либо реакции, более того, стоит того, что бы мы его обсуждали. Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несет никакого смысла. Собственно говоря, господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде и мы его за это любим иногда, а иногда — нет. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать", — отметил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

При этом Гетманцев отметил, что без очередного транша Международного валютного фонда Украине будет тяжело, но не катастрофически.

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"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев.

Отметим, 14 февраля советник главы Офиса президента и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.

Сотрудничество Украины с МВФ – о чем ранее сообщал Главред:

  • Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
  • Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.

МВФ Даниил Гетманцев кредит МВФ Тимофей Милованов
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