В Слуге народа отреагировали на резкое заявление Милованова о МВФ

Гетманцев отреагировал на заявление Милованова о МВФ/ УНИАН

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламентская фракция Слуга народа не поддерживает оскорбительные высказывания советника главы Офиса президента, бывшего министра экономики Тимофея Милованова в адрес миссии МВФ.

"Я не думаю, что этот вопрос стоит какой-либо реакции, более того, стоит того, что бы мы его обсуждали. Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несет никакого смысла. Собственно говоря, господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде и мы его за это любим иногда, а иногда — нет. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать", — отметил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

При этом Гетманцев отметил, что без очередного транша Международного валютного фонда Украине будет тяжело, но не катастрофически.

Читайте такжеЗеленский направит в Раду законопроекты на помощь в получении кредита от МВФ

"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев.

Отметим, 14 февраля советник главы Офиса президента и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.

Сотрудничество Украины с МВФ – о чем ранее сообщал Главред: