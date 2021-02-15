В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ

Даниил Гетманцев оценил шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ / УНИАН

Без очередного транша Международного валютного фонда Украине будет тяжело, но не катастрофически, заявил народный депутат от фракции Слуга народа Даниил Гетманцев.

"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев в ходе брифинга 15 февраля.

Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ продолжается. В то же время Гетманцев назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ.

"Сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - добавил депутат.

Миссия МВФ в Украине – о чем сообщалось ранее: