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В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ

15 февраля 2021, 15:27
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Гетманцев назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ. Но никакой катастрофы не будет, отметил депутат.

Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев оценил шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ / УНИАН

Без очередного транша Международного валютного фонда Украине будет тяжело, но не катастрофически, заявил народный депутат от фракции Слуга народа Даниил Гетманцев.

"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев в ходе брифинга 15 февраля.

Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ продолжается. В то же время Гетманцев назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ.

"Сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - добавил депутат.

Миссия МВФ в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
  • Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
  • Также Киеву следует обеспечить прозрачность по поводу планов в бюджете на 2022 год и провести оценочную проверку фонда по борьбе с коронавирусом.
  • Советник главы ОП Тимофей Милованов заявил, что на данный момент нет рисков срыва сотрудничества Киева с Фондом. Украина отстаивает свои интересы и работает над тем, чтобы договоренности были максимально выгодными для украинского государства.

Даниил Гетманцев кредит МВФ Слуга народа новости Украины
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