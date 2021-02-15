В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ

Гетманцев назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ. Но никакой катастрофы не будет, отметил депутат.
Без очередного транша Международного валютного фонда Украине будет тяжело, но не катастрофически, заявил народный депутат от фракции Слуга народа Даниил Гетманцев.
"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев в ходе брифинга 15 февраля.
Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ продолжается. В то же время Гетманцев назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ.
"Сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - добавил депутат.
Миссия МВФ в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
- Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
- Также Киеву следует обеспечить прозрачность по поводу планов в бюджете на 2022 год и провести оценочную проверку фонда по борьбе с коронавирусом.
- Советник главы ОП Тимофей Милованов заявил, что на данный момент нет рисков срыва сотрудничества Киева с Фондом. Украина отстаивает свои интересы и работает над тем, чтобы договоренности были максимально выгодными для украинского государства.