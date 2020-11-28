В Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаун

Роксолана Пидласа заявила о необходимости локдауна / УНИАН

Карантин выходного дня даст низкий эффект, заявила народный депутат Украины от фракции Слуга народа Роксолана Пидласа.

Для предпринимателей полный локдаун на 2-3 недели был бы намного выгоднее, заявила она в эфире Апостроф Live.

Она подчеркнула, что малый и средний бизнес заявляет о том, что карантин выходного дня "их убивает".

"Одна из основных претензий к карантину выходного дня - это отсутствие каких-либо убедительных расчетов, что он действительно уменьшает заболеваемость", - подчеркнула "слуга народа".

Она пояснила, что после карантина выходного дня люди проявляют особую активность в будние дни, особенно в канун "черной пятницы".

"Сейчас в этих торговых центрах такие толпы, которые на выходных им и не снились, потому что на выходных все были растянуты во времени. Два дня с 10:00 до 20:00 вы могли прийти. Проблема в том, что для сферы обслуживания и для людей, которые в ней работают, это большой экономический удар. Но эпидемиологический эффект очень низкий. Предприниматели нам говорят, что полный локдаун на 2-3 недели с точки зрения бизнес-планирования им был бы гораздо понятнее, выгоднее и лучше", - добавила Пидласа.

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Напомним, по словам лидера фракции Слуга народа Давида Арахамии, в правительстве заверяют, что в настоящее время оснований для введения в Украине локдауна нет.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Коронавирус в Украине:

Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки выросло еще на 16 тыс. 294, что стало очередным антирекордом в Украине с начала пандемии.

28 ноября от осложнений вируса умерли 184 человека, госпитализированы 1 тыс. 639 человек. В то же время 8 тыс. 897 инфицированных выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 709 тыс. 701 человек, выздоровели 335 тыс. 135 больных. Летальных случаев - 12 тыс. 093.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 739), Днепропетровской (1 тыс. 599), Одесской (1 тыс. 350), Запорожской (1 тыс. 067) и Сумской (1 тыс. 013) областях.

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Локдаун это: