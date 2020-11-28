УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаун

28 ноября 2020, 18:18

Полный локдаун на 2-3 недели был бы намного выгоднее, считает Роксолана Пидласа.

Карантин
Роксолана Пидласа заявила о необходимости локдауна / УНИАН

Карантин выходного дня даст низкий эффект, заявила народный депутат Украины от фракции Слуга народа Роксолана Пидласа.

Для предпринимателей полный локдаун на 2-3 недели был бы намного выгоднее, заявила она в эфире Апостроф Live.

Она подчеркнула, что малый и средний бизнес заявляет о том, что карантин выходного дня "их убивает".

"Одна из основных претензий к карантину выходного дня - это отсутствие каких-либо убедительных расчетов, что он действительно уменьшает заболеваемость", - подчеркнула "слуга народа".

Она пояснила, что после карантина выходного дня люди проявляют особую активность в будние дни, особенно в канун "черной пятницы".

"Сейчас в этих торговых центрах такие толпы, которые на выходных им и не снились, потому что на выходных все были растянуты во времени. Два дня с 10:00 до 20:00 вы могли прийти. Проблема в том, что для сферы обслуживания и для людей, которые в ней работают, это большой экономический удар. Но эпидемиологический эффект очень низкий. Предприниматели нам говорят, что полный локдаун на 2-3 недели с точки зрения бизнес-планирования им был бы гораздо понятнее, выгоднее и лучше", - добавила Пидласа.

Читайте также"Тут без вариантов": в Раде дали прогноз насчет локдауна на Новый год

Напомним, по словам лидера фракции Слуга народа Давида Арахамии, в правительстве заверяют, что в настоящее время оснований для введения в Украине локдауна нет.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Коронавирус в Украине:

  • Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки выросло еще на 16 тыс. 294, что стало очередным антирекордом в Украине с начала пандемии.
  • 28 ноября от осложнений вируса умерли 184 человека, госпитализированы 1 тыс. 639 человек. В то же время 8 тыс. 897 инфицированных выздоровели.
  • За все время пандемии в Украине заболели 709 тыс. 701 человек, выздоровели 335 тыс. 135 больных. Летальных случаев - 12 тыс. 093.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 739), Днепропетровской (1 тыс. 599), Одесской (1 тыс. 350), Запорожской (1 тыс. 067) и Сумской (1 тыс. 013) областях.

Читайте такжеОстановка транспорта во время локдауна: Кличко рассказал, к чему готовиться

Локдаун это:

  • Протокол действий и система ограничительных мер, вводимых с целью сдерживания распространения заболеваемости.
  • Локдаун обычно запрещает людям свободно посещать или оставлять определенную зону.
  • Во время локдауна действует режим изоляции населения, ограничивается свобода передвижений и действий в пределах определенной зоны.
карантин Слуга народа карантин в Украине карантин новости Роксолана Пидласа карантин выходного дня локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаун». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украина готовится к локдауну на 3 недели: появились деталиУкраина готовится к локдауну на 3 недели: появились детали Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружениюРазведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение ДонбассаВ ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса Расходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерахРасходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерах В Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении КабминаВ Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении Кабмина
Следующий материал

Последние новости

18:18
В Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаун
18:12
В Польше украинские студенты получили тяжелые ранения
17:39
Во Франции сделали заявление о планах по Нагорному Карабаху Видео
17:35
"Удавка на шее диктатора": в Беларуси раскрыли новую тактику свержения Лукашенко Видео
17:30
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
Реклама
17:24
Погибли свыше 10 военных РФ: СМИ узнали о взрыве в Горловке
17:01
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
16:56
"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным Видео
16:54
Астролог назвал идеальное время для признания в любви
16:45
Байден намерен жестко противостоять Пекину, конфликт США и Китая неизбежен – New York Times Видео
16:30
Украину согреет тепло из Арктики: метеоролог предупредила об аномалии зимой Видео
16:25
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
16:03
Врач рассказала, как лечить COVID-19 дома Видео
16:02
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
15:54
"Тут без вариантов": в Раде дали прогноз насчет локдауна на Новый год
15:34
"Хочу тебя целовать", "Тебя хочу": "слугу народа" в Раде застукали за пикантной перепиской Видео
15:18
Убитый в Иране физик-ядерщик занимался разработкой баллистических ракет Видео
14:51
Арахамия рассказал, что решили в Кабмине по поводу введения локдауна Видео
14:47
В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси
14:38
Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма Видео
Реклама
14:30
"Убивают сейчас": у посольства РФ Нацкорпус устроил акцию с файерами и крестами Видео
14:24
Назван чистый капитал Диего Марадоны: что оставил после себя легендарный футболист Видео
13:51
В Крыму отреагировали на возвращение полуострова в Украину при помощи США Видео
13:43
"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года - СМИ Видео
12:58
"Россия будет пасти задних": Арестович рассказал о сценариях по Донбассу
12:57
В НАТО прояснили вопрос военной угрозы Китая
12:27
Подарок Трампа: в США перед инаугурацией Байдена назначены пять смертных казней Видео
12:14
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19 Видео
11:55
Тотальный локдаун в Украине: у Зеленского раскрыли план помощи бизнесу Видео
11:20
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Видео
11:19
Диего Марадона похоронен без одного органа – западные СМИ
10:48
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
10:36
Андрей Шевченко описал Диего Марадону одним словом Видео
10:07
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
09:59
Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится мнение
09:49
В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы" Видео
09:31
Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса Видео
09:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
09:02
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19
Реклама
08:55
Коронавирус в Киеве взял новую высоту - за сутки поставили более 1700 диагнозов COVID-19 Видео
08:39
Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик Видео
08:23
Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла мнение
08:15
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
07:44
Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Видео
07:44
Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19 Видео
07:25
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
07:20
Ученые рассказали, чем опасна для мужчин нехватка цинка в теле
07:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
06:54
Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтов мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять