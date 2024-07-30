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В СНБО намекнули на новые цели дальнобойных ударов по военным объектам в РФ

Алексей Тесля
30 июля 2024, 16:06
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Глава ЦПД назвал приоритеты для дальнобойных ударов Сил обороны Украины.
В СНБО намекнули на новые цели дальнобойных ударов по военным объектам в РФ
Появился прогноз дальнобойных ударов ВСУ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

Одним из главных вызовов в 2024 году станет ситуация на восточных направлениях фронта, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

"Враг будет пытаться в августе лезть вперед всем, чем может. И сдержать его крайне важно", — написал он в Telegram.

Глава ЦПД пояснил, что приоритетом для дальнобойных ударов Сил обороны должны стать места базирования российской авиации типа Ту и другие аэродромы. Кроме того, вражеские нефтебазы и энергообъекты должны "почувствовать, что желание уничтожать нас имеет острые последствия".

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Вместе с тем он не исключает, что РФ будет пытаться массированно бить по энергетике Украины. Силам обороны крайне важно сорвать эти планы, для чего необходимо усиление ПВО.

По его информации, враг продолжит запускать волны дезинформации по мобилизации и усталости он войны. Он заверил, что внутри страны эти удары будут отражены. В то же время, по его словам, усилия врага будут направлены и на украинцев за рубежом. В частности, страна-агрессор может использовать блогеров, которые выехали из страны.

"Миллионы наших людей, с которыми мы должны работать каждый день. Это вызов", — добавил Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Напомним, 27 июля украинские дроны поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Атака произошла вблизи Оленегорска, где базируется стратегическая авиация России.

Источник в украинской разведке сообщает, что 24 июля также в результате диверсии уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома Министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

Также военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что удар по аэродрому "Оленья" может быть более разрушительным для россиян, чем сейчас известно Украине. Во время этой атаки украинские дроны впервые залетели на расстояние 1800 км.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля ВСУ нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе отметили, что это один из аэродромов, которые страна-агрессорка Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.

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СНБО война России и Украины Андрей Коваленко
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