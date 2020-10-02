В СНБО сообщили, когда украинцев начнут ставить на учет за пользование ВКонтакте

В ведомстве считают, что доступ к запрещенным российским соцсетям с территории Украины несет реальную угрозу национальной безопасности.
Совет нацбезопасности и обороны намерен проработать вопросы учета украинских пользователей ВКонтакте в течение шести месяцев.
"В соответствии с утвержденной Стратегией национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая стратегия кибербезопасности Украины, а также Стратегия информационной безопасности. Вопрос создания "системы учета украинских пользователей российской социальной сети ВКонтакте" (и при необходимости других соцсетей, находящиеся под контролем государства-агрессора) будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", – сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий СНБО.
Читайте такжеГолый популизм: почему власть объявила войну Вконтакте, но никого не накажетВ ведомстве считают, что российские соцсети угрожают украинской нацбезопасности. В связи с этим "требуются усилия по нейтрализации".
"Российская соцсеть ВКонтакте, которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, что требует нейтрализации", – заявили СНБО.
Учет пользователей ВКонтакте в Украине: что было раньше
- 25 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть ВКонтакте. При этом СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к ВКонтакте в Украине.
- В тот же день стало известно о реакции Вконтакте на заявление СНБО. В администрации соцсети Вконтакте считают, что люди имеют право пользоваться любыми ресурсами.
- В МВД пользователей ВКонтакте предупредили о проблемах с законом. Работа с сетью ВКонтакте является ответственностью пользователей, считает Сергей Гончаров.
- Эксперт спрогнозировал, как Украина накажет граждан за использование ВКонтакте. Как считает специалист, перечень способов блокировки соцсети и наказаний для украинских пользователей ВКонтакте невелик.