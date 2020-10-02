В СНБО сообщили, когда украинцев начнут ставить на учет за пользование ВКонтакте

Учет пользователей ВКонтакте в Украине - когда начнут ставить на учет / Reuters

Совет нацбезопасности и обороны намерен проработать вопросы учета украинских пользователей ВКонтакте в течение шести месяцев.

"В соответствии с утвержденной Стратегией национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая стратегия кибербезопасности Украины, а также Стратегия информационной безопасности. Вопрос создания "системы учета украинских пользователей российской социальной сети ВКонтакте" (и при необходимости других соцсетей, находящиеся под контролем государства-агрессора) будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", – сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий СНБО.

Читайте такжеГолый популизм: почему власть объявила войну Вконтакте, но никого не накажетВ ведомстве считают, что российские соцсети угрожают украинской нацбезопасности. В связи с этим "требуются усилия по нейтрализации".

"Российская соцсеть ВКонтакте, которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, что требует нейтрализации", – заявили СНБО.

Учет пользователей ВКонтакте в Украине: что было раньше