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В Украине хотят пожизненно лишать водительского удостоверения: кому грозит

30 января 2022, 13:00

По словам авторов, создание документа "обусловлено нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране".

права, водители
права, водители / Autonews.com.ua, УНИАН

Автомобилистам приготовили новый сюрприз. В Украине могут пожизненно лишать водительских удостоверений.

Об этом говорится в законопроекте 6278, который зарегистрировали в Верховной Раде.

По словам авторов, создание документа "обусловлено нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране". Именно поэтому водителей предлагают жестче наказывать.

Пожизненное лишение водительских прав

В частности, проект закона вносит изменения в ст. 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 55 Уголовного кодекса Украины в части лишения граждан удостоверение водителя. За систематические грубые нарушения в случае принятия будут лишат пожизненно удостоверения. Сейчас за это забирают права на 10 лет.

В документе говорится именно о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Отмечается, что подобные изменения позволят дисциплинировать водителей на дорогах и сохранить жизни людей.

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Как сообщал Главред, 16 февраля 2021 года парламент приравнял цифровые водительские права в приложении Дія к бумажным.

Теперь водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.

А вот в Николаеве местная жительница - 79-летняя Ольга Перепелица - успешно сдала экзамены и получила первое в своей жизни водительское удостоверение.

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