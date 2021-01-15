В Украине изменили правила оформления дипломов: какие новшества ждут выпускников

В Минобразования изменили правила оформления дипломов / ZN.UA

В Украине с января 2021 вступили в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений.

Основным отличием новых правил является то, что отныне выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду - то есть отменяются так называемые красные дипломы. Об этом говорится в приказе №1571 от 29 декабря 2020.

Приказ был подписан главой Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом и вступил в силу с января 2021 года.

Приказ №1571 отменяет предыдущий, от 2015 года. Ранее студенты получали следующие дипломы:

младшего бакалавра;

младшего бакалавра с отличием (красный диплом);

бакалавра;

бакалавра с отличием;

магистра;

магистра с отличием;

доктора философии;

доктора философии европейского образца;

доктора наук.

Шкарлет же утвердил формы дипломов, среди которых нет "красных" (с отличием):

диплом младшего бакалавра;

бакалавра;

магистра;

доктора философии;

доктора искусства;

доктора наук.

Таким образом, последние "красные дипломы" украинские выпускники высших учебных заведений получили в 2020 году.

Кроме того, в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.

Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.

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