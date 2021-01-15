В Украине изменили правила оформления дипломов: какие новшества ждут выпускников

"Красных дипломов" больше не будет.
В Украине с января 2021 вступили в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений.
Основным отличием новых правил является то, что отныне выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду - то есть отменяются так называемые красные дипломы. Об этом говорится в приказе №1571 от 29 декабря 2020.
Приказ был подписан главой Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом и вступил в силу с января 2021 года.
Приказ №1571 отменяет предыдущий, от 2015 года. Ранее студенты получали следующие дипломы:
- младшего бакалавра;
- младшего бакалавра с отличием (красный диплом);
- бакалавра;
- бакалавра с отличием;
- магистра;
- магистра с отличием;
- доктора философии;
- доктора философии европейского образца;
- доктора наук.
Шкарлет же утвердил формы дипломов, среди которых нет "красных" (с отличием):
- диплом младшего бакалавра;
- бакалавра;
- магистра;
- доктора философии;
- доктора искусства;
- доктора наук.
Таким образом, последние "красные дипломы" украинские выпускники высших учебных заведений получили в 2020 году.
Кроме того, в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.
Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.
В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине.
Напомним:
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
- В Минобразования приняли решение об отмене обязательного ВНО по украинскому языку и литературе.
- В 2021 году сдавать этот тест будут только абитуриенты, которые поступают на гуманитарные и социальные специальности.