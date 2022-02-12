В Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход

Мастер-самоучка построил экстремальный вездеход / Фото: chasdiy.org

В Ровенской области мастер-самоучка построил экстремальный вездеход Triton для покорения лесной чащи и болот украинского Полесья. Постройка экстремального автомобиля заняла 9 месяцев, сообщает Час дій.

Механик Анатолий Павлович из Ровенской области в одиночку создал внушительный вездеход. На сегодняшний день Triton пока не может ездить по дорогам общего пользования. Чтобы получить номера, машине требуется пройти сертификацию.

Мастер не исключает, что при наличии стабильного спроса готов производить такие машины мелкими сериями. Но признает, что массовое производство не осилит – для этого требуются инвестиции в аренду помещений, покупку оборудования.

В конструкции украинского вездехода используются элементы кабины и рамы грузового автомобиля ГАЗ-66. У этой же машины позаимствованы раздаточная коробка и механическая лебедка. Ради тяговитости было решено использовать дизельный двигатель. В передней части автомобиля установлен 2,5-литровый турбодизель от Mercedes-Benz.

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Российские военные возле украинской границы

Ранее американские журналисты изданий The Washington Post и журналисты New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщили, что разведка Соединенных Штатов зафиксировала данные о новом сценарии России по военному вторжению в Украину. Отмечается, что Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы нападением украинцев "на русскоязычных на востоке украинского государства и на территории России".

Также The Washington Post сообщал, что Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих из тактических групп российских батальонов.

В России заявили, что готовы отвести войска если Запад и Киев пойдут на уступки Москве. Для снижения градуса напряженности у украинской границы РФ требует прекращения совместных учений ВСУ и НАТО, поставок Украине вооружений, вывода с территории государства военных советников и инструкторов Запада, отказа Киева от вступления в НАТО и избрания внеблокового статуса. При этом Альянс якобы должен отменить свою политику "открытых дверей".

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