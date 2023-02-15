В Украине могут прекратить выключать свет: есть единственное условие

В энергосистеме уже увеличилась генерация электроэнергии. Сейчас таких объемов достаточно, чтобы закрывать потребности страны.

В Украине могут прекратить выключать свет/ УНИАН

В Украине могут прекратить выключение света в том случае, если страна-агрессор РФ не будет осуществлять новых атак ракетами и дронами.

По состоянию на это время в энергосистеме нашего государства достаточная генерация, чтобы закрывать все потребности. Об этом заявил председатель Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян во время телемарафона.

"Если не будет массированных атак, то графики выключений применяться точно не будут. Точно нет в этом необходимости, генерации достаточно сейчас", – отмечает Слободян.

видео дня

Он рассказал, что сейчас ситуация в энергосистеме существенно улучшилась за счет того, что были увеличены объемы выработки на теплоэлектростанциях и заработали все энергоблоки атомных электростанций.

Слободян также добавил, что с марта потребление электроэнергии начнет снижаться, поэтому дефицит будет еще меньше.

Выключение света в Украине

Напомним, как рассказал генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook, 14 февраля прошло для Украины без ограничений в электроснабжении. Он подчеркнул, что система работает, а дефицит покрывается за счет усиленной работы ГЭС. Был выведен в работу еще один блок одной из электростанций, в то же время продолжаются ремонтные работы.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отмечал, что продолжительность отключения электроэнергии в Украине напрямую зависит от погодных условий. Чем будет теплее, тем реже будут отключения. Он пояснил, что каждый градус температуры вниз – это дополнительные 200 мегаватт потребления.

Также Харченко рассказывал, что в Киеве работают над тем, чтобы обезопасить город от остановки ключевой инфраструктуры в случае блэкаута. Над проектом работают правительство, городская администрация и доноры. Предполагается, что в первую очередь в случае блэкаута должны быть запитаны отопление и водоканал. Новое оборудование смогут поставить в скрытых местах, чтобы оккупанты не могли вычислить их местонахождение.

Читайте также: