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"Как 2 морских контейнера": Киев не замерзнет в случае блэкаута благодаря новым установкам – эксперт

13 января 2023, 11:40
Новое оборудование смогут поставить в скрытых местах, чтобы оккупанты не могли вычислить их местонахождение.
Свет, отключения света, Киев, Александр Харченко
Киев не замерзнет в случае блэкаута благодаря новым установкам, говорит Харченко/ УНИАН

В Киеве работают над тем, чтобы обезопасить город от остановки ключевой инфраструктуры в случае блэкаута. Над проектом работают правительство, городская администрация и доноры.

Предполагается, что в первую очередь в случае блэкаута должны быть запитаны отопление и водоканал. Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

"Идея заключается в обеспечении резервного питания, которое бы базировалось на том, что быстро запускается, быстро может подключиться и обеспечить источник электричества для ключевых станций отопления, котельных, насосов водоканала", – объясняет эксперт.

По его словам, установка, которая сможет дать резервное питание – это фактически турбина, как в самолете, которая использует газ в качестве топлива. Она крутится, к ней присоединен генератор, и ей нужно буквально 2-3 минуты на запуск.

"Физически такая установка занимает такое же место, как два морских контейнера. Их можно поставить где-то в хранилище, скрытно устанавливать. И если таких установок в Киеве будет на 120-130 мегаватт, то, соответственно, ключевые системы отопления и всего, что с ними связано, будут запитаны. Даже если всё остальное не будет работать, и у нас будет катастрофическая ситуация блэкаута, ключевая инфраструктура продолжит работу", – отмечает Харченко.

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Он добавил, что такие установки впоследствии нужно поставить во всех крупных городах Украины.

Ситуация со светом в Украине

Раньше Харченко заявил, что блэкаутов в Киеве с февраля может не быть. Он рассказал, что для столицы Украины планируют создать новую схему электропитания, которая позволит не бояться блэкаута. Если такой план удастся, то возможно с середины февраля этого года даже в случае повреждения энергосистемы российскими ракетами или дронами Киев всё равно будет получать свет, тепло и воду.

В "Укрэнерго" объяснили, угрожает ли Украине тотальный блэкаут. Атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низок. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками, отмечает председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, в четверг, 12 января, была не самая сложная ситуация с электроснабжением, потому что в Украине стало существенно холоднее. Как отметил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, с потеплением рассчитывать на улучшение ситуации со светом можно, но оно точно не будет резким.

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новости Киева война в Украине свет отключения света блэкаут Александр Харченко
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