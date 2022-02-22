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В Украине могут ввести чрезвычайное положение: итоги встречи депутатов с Зеленским

22 февраля 2022, 22:08

Рада может моментально проголосовать за введение чрезвычайного положения.

украинские войска, танк, Донбасс
Войска на Донбассе / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной Рады обсуждал возможность введения чрезвычайного положения в приграничных с Россией областях.

Как заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, если будет согласованная позиция, то решение могут принять в течение одного дня.

"Были идеи о введении военного положения, но вводить не будем до тех пор, пока не начнется открытая агрессия. Но вопрос чрезвычайного положения в приграничных регионах обсудили подробно и, возможно, на такое решение пойдем в зависимости от развития ситуации. В первую очередь, это Донецкая и Луганская области. Мне кажется, лично моя позиция, что уже нужно вводить. Если решим, то в течение одного дня проголосуем", - отметил он.

Что говорил Зеленский о введении военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли военное положение в Украине.

"Мы не верим в то, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация. Если будет - будет введено военное положение", - заявил президент Украины.

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Признание Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Российский глава государства вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником подписали "договора о дружбе".

Россия на базе указа Путина ввела войска на оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

Президент Владимир Зеленский объявил о том, что Украина видит в признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" выход Москвы из Минских соглашений. Киев инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума и срочный саммит в нормандском формате. При этом украинское государство оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

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