В Украине начали добывать золото

В Украине спустя 15 лет возобновили добычу золота / Фото: MDRegion

В Украине начало работу единственное в стране золотодобывающее предприятие с подтвержденными запасами – Мужиевский золоторудник.

Как сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, ранее предприятие работало, но последние 15 лет простаивало.

"Золотой рудник с подтвержденными запасами золота в с. Мужиево позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны", – говорится в сообщении.

Уточняется, что добывать золото на обновленном руднике будет компания Avellana Gold. Она планирует перерабатывать 500 000 тонн руды и планирует отчислять в бюджет 250 млн грн ежегодно.

По информации менеджеров проекта, предприятие намерено добывать также цинк.

Отметим, разведанные запасы Мужиевского месторождения оценивались в 55 тонн золота и 1 млн тонн цинка.