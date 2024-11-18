В Украине планируют ввести новую должность: что известно

Военный омбудсмен будет заниматься военными потребностями народа и воинов.

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Должность военного омбудсмена / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления министра:

В Украине, вероятно, введут новую должность военного омбудсмена

Он будет заниматься защитой прав военнослужащих

Сейчас уже готовят нескольких кандидатов

В Украине вскоре объявят кандидата на должность военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас уже есть несколько кандидатов.

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"Мы работали над тем, чтобы предложить военного омбудсмена. Сфокусировались в этом году, чтобы отработать, сколько жалоб, исков было (если не ошибаюсь, несколько тысяч мы отработали). Сейчас уже готовим несколько кандидатов, чтобы сделать анонс, кто будет военным омбудсменом", - сказал Умеров.

Он также отметил, что Минобороны хочет защитить права военнослужащих. В частности, Умеров отметил важность работы с ВСП, другими правоохранительными органами, Главной инспекцией Минобороны для этого.

"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность, которая будет называться военным омбудсменом, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", - подытожил министр.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Минобороны сказали, что мобилизация в Украине будет продолжаться до тех пор, пока в стране будут продолжаться боевые действия, ведь необходимо освободить оккупированные территории.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Украине необходимо продолжать проведение мобилизации, но Минобороны готово говорить и работать с бизнесом для обсуждения помощи в вопросах бронирования сотрудников.

Кроме того, в Украине в течение последнего месяца работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки была прекращена принудительная мобилизация мужчин старше 50 лет.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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