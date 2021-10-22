УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине появится новый налог: кто и за что будет платить

22 октября 2021, 15:02
Прослушать новость
Остановить

Правительство страны уже работает над соответствующим законопроектом.

Налоговая амнистия
Налоговая амнистия доступна украинцам уже сейчас / "Сегодня"

В Украине появится новый налог. Гражданам страны придется платить налог за расходы. В частности, речь идет о тех, кто не сможет объяснить, где взял деньги на ценную покупку.

Об этом в эфире национального телеканала заявил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Если человек в будущем захочет купить какой-то дорогой актив - квартиру, автомобиль, драгоценности, и у него в этом случае могут спросить, а откуда у тебя эти деньги... Это называется косвенные методы налогового контроля", - сказал он.

При этом, о сроках нового налогообложения Гетманцев не упомянул, однако подчеркнул, что украинцы сейчас могут амнистировать свои доходы.

Напомним, в Украине с 1 сентября изменились правила проверки всех финансовых операций. Легальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов. Госфинмониторинг не позволит осуществлять операции на сумму, которая не соответствует законному доходу.

Государство проверяет, где были заработаны деньги, которые планируется потратить. Украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами во время покупки квартиры или открытия счета в банке.

viber
налоги новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине появится новый налог: кто и за что будет платить». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной романГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходитьЗимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Кличко объявил о красной зоне в Киеве уже в ближайшие дниКличко объявил о красной зоне в Киеве уже в ближайшие дни Свежий президентский рейтинг: поддержка Зеленского заметно упалаСвежий президентский рейтинг: поддержка Зеленского заметно упала "Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

Последние новости

15:33

"Это просто конвейер для трупов": крик души врача ковидной больницы поразил сеть

15:18

Шантаж Путина из-за Северного потока-2: Кулеба призвал Европу нанести удар по трубе Газпрома Видео

15:15

Эксперты требуют определить понятия "экотерроризм" и "экорейдерство" на законодательном уровне

15:02

В Украине появится новый налог: кто и за что будет платить Видео

15:02

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

Реклама
15:00

Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака: наглая ложь, досадные ошибки или секреты Видео

14:59

Леся Никитюк в ультраоблегающем комбинезоне засветила нового бойфренда на вечеринке

14:37

Новым главой Верховного Суда избрали Всеволода Князева: что о нем известно Видео

14:35

Врач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавируса Видео

14:15

Путин и Лавров разразились обвинениями в адрес Украины: Россия срывает встречу в нормандском формате Видео

13:55

Мир Наизнанку Эквадор: известна дата премьеры нового сезона тревел-шоу Видео

13:50

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

13:44

Сезонный фактор и мигающая лампочка: почему Слуга народа теряет позиции мнение

13:39

"Метинвест" поставит 300 тонн кислорода больным COVID-19 в Киеве и Харьковской области

13:33

Синоптик пообещала украинцам новую порцию тепла: прогноз погоды до конца октября

13:00

Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса

12:46

Финиша пандемии COVID-19 может не быть: Ляшко сделал прогноз о возвращении к "нормальной жизни" Видео

12:43

Врач объяснила, почему даже переболевшим на COVID-19 людям нужно обязательно вакцинироваться Видео

12:33

Думали, что сломался алкотестер: пьяный украинец ошарашил полицию в Польше

11:56

Киев - на пороге "красной зоны": Кличко озвучил все возможные запреты Видео

Реклама
11:56

"Большая стройка" пришла в аэропорт Днепра: строят новую полосу и терминал

11:45

В дом заместителя главы Офиса президента бросили коктейль Молотова: это был "заказ"

11:43

Екатерину Кухар и Александра Стоянова срочно эвакуировали из заминированного театра

11:36

В ВОЗ рассказали, сколько сотен тысяч медиков умерло от COVID-19 Видео

11:34

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начинаются каникулы в Киеве

11:05

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

10:53

Школы Киева закрыли на карантин: сколько дети будут сидеть дома Видео

10:47

Сестры Савченко попались на использовании поддельных COVID-сертификатов - СМИ

10:44

Режиссер Ералаша обвинен в педофилии и хранении детской порнографии

10:27

В Кременчуге на детей в садике рухнуло дерево: 4-летняя девочка умерла

10:12

Снижение пенсионного возраста на 5-10 лет: в Минюсте объяснили, кого из украинцев коснется

10:07

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

10:05

Когда Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19: эксперт назвал дату Видео

09:52

Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео

09:50

Слона едят по частям: почему рейтинг Слуги народа падает мнение

09:38

Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс

09:29

"Подмешивают российский с украинским": эксперт объяснил жалобы украинцев на "слабый" газ Видео

09:05

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

08:46

Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленным Видео

08:46

Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщика

Реклама
08:25

"Умрете вместе со своими правами на пороге больницы": врач эмоционально обратился к антивакцинаторам Видео

08:19

Коронавирус в Украине установил новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки Видео

08:01

Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°

07:51

По Львову пронесся мощный ураган: ветер повалил деревья, сорвал крыши и обвалил фасады зданий Видео

07:40

Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

07:23

Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

07:20

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года - Байден

07:10

Взлет цен на газ в Европе и вариант с РФ: в Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами в Украине Видео

06:41

В Польше из-за урагана трагически погиб украинец

05:40

Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять