В Украине появится новый налог: кто и за что будет платить

Налоговая амнистия доступна украинцам уже сейчас / "Сегодня"

В Украине появится новый налог. Гражданам страны придется платить налог за расходы. В частности, речь идет о тех, кто не сможет объяснить, где взял деньги на ценную покупку.

Об этом в эфире национального телеканала заявил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Если человек в будущем захочет купить какой-то дорогой актив - квартиру, автомобиль, драгоценности, и у него в этом случае могут спросить, а откуда у тебя эти деньги... Это называется косвенные методы налогового контроля", - сказал он.

При этом, о сроках нового налогообложения Гетманцев не упомянул, однако подчеркнул, что украинцы сейчас могут амнистировать свои доходы.

Напомним, в Украине с 1 сентября изменились правила проверки всех финансовых операций. Легальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов. Госфинмониторинг не позволит осуществлять операции на сумму, которая не соответствует законному доходу.

Государство проверяет, где были заработаны деньги, которые планируется потратить. Украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами во время покупки квартиры или открытия счета в банке.