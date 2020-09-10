Фантомные патрули: что это и как они будут штрафовать водителей

Фантомные патрули смогут фиксировать нарушения скорости в автомобильном потоке / УНИАН

В МВД анонсировали внедрение на автодорогах Украины так называемых фантомных патрулей – патрульных автомобилей, оснащенных специальными камерами для фиксации превышения скорости.

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. Иными словами, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, которые едут в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений", - рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте такжеШтрафы за превышение скорости украинцам собрались поднять в 7 разПо словам Белошицкого, сейчас закупаются четыре тестовые программы, которые появятся на дорогах уже до конца года. В будущем такие камеры планируют установить еще в 300 патрульных автомобилях.

В то же время в МВД уточнили, что фантомные патрули будут одной из составляющих системы контроля скорости, наряду со стационарными камерами в местах повышенной аварийности и камерами типа TruCam.

Как объяснил Главреду эксперт общественной организации LEAD office Тарас Гук, на данном этапе фантомные патрули являются незаконными.

"Это преждевременное заявление или попытка выдать желаемое за действительное. В проекте закона, который проголосован в первом чтении, предусматривается такая возможность, но пока это только проект. Потому сегодня ничего такого не может быть внедрено - это нарушение закона о Нацполиции, который четко оговаривает, что все устройства, в том числе - для фиксации скорости, должны быть с видимыми признаками и предупреждениями", - сказал Тарас Гук.

Напомним, ранее в МВД рассказали о результатах работы камер фотовидеофиксации.