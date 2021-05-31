В Украине предложили новый формат переговоров по Донбассу и Крыму

Владимир Зеленский предложил создать новый формат, в рамках которого речь бы шла одновременно о Крыме и Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу, Крыму и Северному потоку-2.
По словам главы государства, обсуждение этих вопросов можно было бы объединить на одной переговорной площадке.
Зеленский подчеркнул, что нормандский формат сосредоточен только на урегулировании ситуации на Донбассе.
В то же время необходимо работать также над возвращением оккупированного Крыма и решением вопроса Северного потока-2.
"Там (в нормандском формате – ред.) не говорится ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", – подчеркнул Зеленский, в интервью Allgemeine Zeitung.
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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил о том, что переговоры по возможной встрече с главой РФ Владимиром Путиным уже ведут Банковая с Кремлем.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт таких переговоров и уточнил, что с российской стороны ситуацию курирует замглавы АП РФ Дмитрий Козак. При этом в Москве пока не уверены, что встреча Путина и Зеленского может состояться.
- По мнению Зеленского, для разрешения российско-украинского конфликта на Донбассе следует проводить работу в рамках нормандского формата, вести прямой диалог с Путиным и подключать к вопросу Вашингтон.
- Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Зеленский и Путин могут договориться по некоторым вопросам по Донбассу.