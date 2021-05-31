В Украине предложили новый формат переговоров по Донбассу и Крыму

Зеленский предложил новый формат переговоров / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу, Крыму и Северному потоку-2.

По словам главы государства, обсуждение этих вопросов можно было бы объединить на одной переговорной площадке.

Зеленский подчеркнул, что нормандский формат сосредоточен только на урегулировании ситуации на Донбассе.

В то же время необходимо работать также над возвращением оккупированного Крыма и решением вопроса Северного потока-2.

"Там (в нормандском формате – ред.) не говорится ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", – подчеркнул Зеленский, в интервью Allgemeine Zeitung.

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