В Украине проверят все загранпаспорта граждан: что произошло

Загранпаспорт в Украине / УНИАН

Глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская рассказала, что в Украине планируют провести все загранпаспорта на транслитерацию – на правильность написания имен и фамилий.

По ее словам, это нужно для того, чтобы адаптировать написание с международной таблицей транслитерирования.

Она отметила, что острой потребности для пересмотра транслитерации сейчас нет, но периодически такую сверку проводить нужно.

"Время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствуют, датированы 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерирования, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы пересматривать? Нет", - объяснила Демская, передает Украина 24.

По словам главы Нацкомисии, в Украине еще раз сверят, соответствуют ли наши транслитерационные практики с международными. И если все в порядке – их оставят как есть. Если есть какие-то изменения, то их просто унифицируют с международными стандартами.

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Она добавила, что проверка нужна для того, чтобы посмотреть насколько гармонизировано или не гармонизировано с международными стандартами и исправить по мере необходимости. Это связано с тем, что транслитерация ориентирована на международный вектор Украины.

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"Как выйдет на практике – посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка. По закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком", - добавила глава Нацкомиссии.

Ранее Главред сообщал, что в Украине хотят изменить водительские права. Так, правительство внесло изменения в формат водительских удостоверений, в которые будут внесены специальные обозначения, и обновило механизм сдачи практического экзамена на получение прав.