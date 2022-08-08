В Украине резко снизилось число добровольцев: в ТЦК назвали причину

Большинство идут в ТЦК за отсрочкой или на медкомиссию.
В Украине резко снизилось число добровольцев, которые приходят в военкоматы, заявил начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб.
Большинство посетителей приходят за отсрочкой или по другим вопросам, рассказал он в интервью Hromadske.
Полковник ВСУ напомнил, что в первые дни войны военкоматы столкнулись с некоторыми сложностями из-за большого потока добровольцев.
"Их всех нужно было призвать согласно действующему законодательству, чтобы у людей потом не было никаких вопросов в территориальный центр или Вооруженные силы. Всех призвали", — сказал собеседник.
Он уточнил, что очереди в территориальные центры, которые показывают по телевидению — это люди, которые хотят получить отсрочку, пройти медицинскую комиссию или имеют какие-то другие вопросы.
"Из 100 человек добровольцев будет примерно трое. А в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили за справкой", — добавил Тригуб.
Напомним, ранее, 22 мая, Верховная Рада поддержала законопроект о продлении всеобщей военной мобилизации на территории Украины. В ВСУ будут призывать еще 90 дней – до 23 августа.
Решение поддержали 300 народных депутатов. Также в стране еще на 3 месяца продлили военное положение. "За" проголосовали 320 парламентариев.
Всеобщая военная мобилизация продлится еще 90 дней – она будет действовать до 23 августа 2022 года. Проголосовали за решение 300 народных избранников.
Кроме того, Верховная Рада продлила военное положение, которое продолжается с 05:30 25 мая еще на 3 месяца – до 23 августа.
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