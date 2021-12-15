В Украине рухнули цены на бензин и дизтопливо

Цены на топливо / УНИАН

Министерство экономики Украины снизило расчетные цены на бензин и дизельное топливо. Таким образом, цены на АЗС в ближайшее время тоже снизятся.

Расчетные цены для бензина снижены на 10 копеек с 25,88 до 25,78 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 14 копеек с 23,27 гривен до 23,13 гривен за литр, сообщает сайт Минэкономики.

С учетом максимальных наценок розничная стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,78 гривен за литр, дизельного топлива - 30,13 гривен за литр

Отметим, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ.

В частности, на время карантина максимальные торговые торговой надбавки к средней цене дизельного топлива составляют не более 7 гривен за литр, к средней цене бензина - не более 5 гривен за литр.

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