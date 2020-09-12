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В Украине стала доступна российская соцсеть Вконтакте

12 сентября 2020, 19:59

На сайт можно зайти без использования спецпрограмм для обхода блокировки.

соцсети, Яндекс, Вконтакте, Одноклассники 2
Соцсеть Вконтакте стала доступна в мобильном приложении / Reuters

Известная российская социальная соцсеть Вконтакте отныне снова доступна пользователям на территории Украины, ею можно свободно пользоваться без специальных программ для входа на ресурс.

Как сообщает 24 канал, в пресс-центре ВК утверждают, что смартфоны теперь могут свободно входить на сайт без помощи VPN.

Журналисты провели эксперимент и выяснили, что действительно с мобильного приложения на смартфоне можно свободно просматривать Вконтакте на территории Украины. Такая функция доступна лишь при входе с телефона, на персональном компьютере данная опция недоступна.

"Мы добавили прокси в само приложение, чтобы вы могли пользоваться им без ограничений. Обновите приложение VK – общайтесь свободно и без ограничений", - говорится в письме компании.

Читайте такжеВКонтакте представила новую версию приложения для смартфоновПо словам экспертов, программистам Вконтакте удалось преодолеть блокировку для мобильных приложений через сервер-посредник. Однако, когда запрос идет напрямую на домен, то с компьютера свободный вход на сайт невозможен.

Украинская власть пока на информацию не отреагировала.

Отметим, киберспециалисты СБУ констатировали, что за время блокировки российских соцсетей количество пользователей из Украины на этих ресурсах уменьшилось в три раза.

Президент Владимир Зеленский в мае подписал указ, которым продлил запрет на российские сайты и соцсети на территории Украины.

Также в СНБО одобрили продление запрета на российские сайты и соцсети в Украине. Верховная Рада во время внеочередного заседания сразу поддержала проект.

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