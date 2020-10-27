В Украине стартовала вакцинация от гриппа - что нужно знать

Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников.
В нашей стране стартовала вакцинация населения от гриппа - в Украину поставили уже 665 тысяч доз вакцины
Как пишет правительственный портал, в ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией.
"Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению... Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения", - отметил главный санврач Виктор Ляшко.
По его словам, важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19.
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К новому эпидсезону 2020-2021 годов в Украину было поставлено:
- 500 тысяч доз вакцины "Ваксигрип Тетра";
- 45 тысяч доз вакцины "Инфлювак";
- 120 тысяч доз вакцины "Джиси Флю".
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.
- Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.