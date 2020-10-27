В Украине стартовала вакцинация от гриппа - что нужно знать

В Украине началась вакцинация от гриппа / УНИАН

В нашей стране стартовала вакцинация населения от гриппа - в Украину поставили уже 665 тысяч доз вакцины

Как пишет правительственный портал, в ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

"Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению... Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения", - отметил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19.

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К новому эпидсезону 2020-2021 годов в Украину было поставлено:

500 тысяч доз вакцины "Ваксигрип Тетра";

45 тысяч доз вакцины "Инфлювак";

120 тысяч доз вакцины "Джиси Флю".

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