В Украине взлетят цены на хлеб: названа точная сумма

В январе цены на хлеб поползут вверх.
В начале 2021 года хлеб в Украине подорожает. Эксперт Руслан Сластен прогнозирует подорожание хлебобулочный изделий на 5%.
"Рост цены на пшеницу и соответственно на муку как составляющую уже сыграл свою роль, и в дальнейшем не будет влиять на рост стоимости хлеба. Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", — сказал эксперт, передает телеканал Украина 24.
Он также назвал цифру, сколько будет стоить хлеб.
"Стоимость пшеничного хлеба в сетях вполне может быть на уровне 20-24 грн за килограмм. Рост в 5% означает дополнительно 1-1,5 грн на стоимости этого хлеба", — сказал он.
Цены на продукты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин в ближайшее время может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь в сторону их повышения.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
- Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.
Автор: Мария Тупик