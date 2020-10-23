В Украине запретили ввоз трех детских книг за пропаганду России

Госкомтелерадио запретило ввозить в Украину три детские книги из РФ/pixabay.com

В Украине запретили ввоз трех детских книг, содержащих пропаганду государства-агрессора России. Как сообщили в Государственном комитете телевидения и радиовещания​ комитет отказал ЧП "Издательство "Махаон-Украина" во ввозе на территорию Украины с целью распространения книг российского издательства "Азбука-Аттикус".

Решение принято на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио.

Сообщается, что детская книга "Транспорт" серии "Развиваем малыша", презентует российский танк и коммунистическую символику.

Книга "Копилка бесценных знаний: изобретения, факты, открытия" глава о первых спутниках Земли и освоении космического пространства во времена СССР иллюстрируется государственным флагом России, что вводит в заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги.

Книга под названием "А почему небо голубое?" предлагает детям "познавать мир через призму реалий, мифов и символов государства-агрессора".

"Отдельные ее страницы посвящены обширному описанию российского государственного флага, который, по интерпретации авторов, символизирует и благородство, и честность, и мужество, и еще большое количество достоинств. Такой пропагандистский стиль книги не соответствует действительности, где Россия захватила Крым, развязала войну на Донбассе и убивает украинцев", — заявляют в Госкомтелерадио.

Как ранее сообщал Главред, глава Украинского института книги Александра Коваль заявил, что Украине нужно избавиться от советских книг в библиотеках.

В конце 2016-го Петр Порошенко подписал закон, ограничивающий ввоз в Украины "иностранной продукции антиукраинского содержания". С 2017-го, для ввоза в Украину любой печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.