В Украине запустили специальный режим для IT-отрасли Дія.City

Уже есть первые резиденты / Скриншот

В Украине запускают "Дія.City". Власти предполагают, что таким образом страна станет крупнейшим ІТ-хабом Европы.

По состоянию на 8 февраля к ней могут присоединиться и иностранные компании, заявил президент Украины Владимир Зеленский на "Diia Summit".

"Это цифровая столица электронного государства. Это один из лучших налоговых и правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в страну продуктовых компаний и спартапов", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, благодаря "Дія.City" доля ІТ в ВВП нашего государства вырастет с 4% до 10% , а доходы отрасли до 16,5 млрд дол.

Первым резидентом Дия.City станет международная финансовая технологическая компания Revolut, которая представлена в 36 странах мира и является самым дорогим стартапом Великобритании.

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Что такое "Дія.City"

Как известно 14 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении налоговый закон №5376 о "Дія.City". Решение поддержали 285 депутатов.

Согласно проекту, специальные ставки для IT-компаний составят 5% налога на доход физических лиц, единый социальный взнос в размере 22% минимальной заработной платы и военный сбор в размере 1,5%.

При этом компании смогут выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (СНО) по ставке 9%.

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