В Украину приехал директор Европейского бюро ВОЗ​: озвучен план визита

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге обсудит с правительством вопросы, связанные с коронавирусом.
В Украину прибыли высокопоставленные представители Всемирной организации здравоохранения – директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и глава отдела по поддержке стран и чрезвычайным ситуациям (CSE) Гундо Вайлер.
Как сообщает в Facebook представительство ВОЗ в Украине, на повестке дня – реагирование на эпидемию коронавируса в Украине, а также вакцинация и трансформация системы здравоохранения.
Первым делом представители Всемирной организации здравоохранения встретились с главой представительства организации в Украине Ярно Хабихтом и главным санитарным врачом, заместителем министра здравоохранения Украины Виктором Ляшко.
В ближайшие несколько дней Клюге встретится с представителями правительства, ООН и партнерами по развитию, представителями гуманитарных организаций. Также запланированы встречи с медработниками, участвующими в борьбе с коронавирусом, и посещение лабораторного центра по тестированию на COVID-19.
Эпидемия коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
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