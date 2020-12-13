В Украину приехал директор Европейского бюро ВОЗ​: озвучен план визита

В Киев прибыли представители Всемирной организации здравоохранения / Facebook

В Украину прибыли высокопоставленные представители Всемирной организации здравоохранения – директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и глава отдела по поддержке стран и чрезвычайным ситуациям (CSE) Гундо Вайлер.

Как сообщает в Facebook представительство ВОЗ в Украине, на повестке дня – реагирование на эпидемию коронавируса в Украине, а также вакцинация и трансформация системы здравоохранения.

Первым делом представители Всемирной организации здравоохранения​ встретились с главой представительства организации в Украине Ярно Хабихтом и главным санитарным врачом, заместителем министра здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

В ближайшие несколько дней Клюге встретится с представителями правительства, ООН и партнерами по развитию, представителями гуманитарных организаций. Также запланированы встречи с медработниками, участвующими в борьбе с коронавирусом, и посещение лабораторного центра по тестированию на COVID-19.

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