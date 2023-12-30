'В Украины будет шанс': эксперты рассказали, смогут ли ВСУ вытеснить россиян с юга

Если западные страны не смогут обеспечить Киев необходимым вооружением, то не факт, что Украина удержит линию фронта в 2024 году.

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В 2024 году ситуация на фронте может улучшиться для Украины / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Страны Запада должны обеспечивать долгосрочную поддержку Вооруженных Сил Украины, предоставляя боеприпасы и ракеты, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Весной 2024 года Украина будет иметь возможность оттеснить российских захватчиков с юга страны. Об этом рассказали военные эксперты, передало BILD.

В течение 22 месяцев войны Россия захватила более 17% территории Украины. Если Запад обеспечит Украину необходимым вооружением, ситуация может улучшиться к середине или концу 2024 года.

"Летом этого года украинское командование предприняло попытку контрнаступления, однако она не привела к значительным успехам. С тех пор на 500-километровом фронте ситуация остается тупиковой", - говорится в BILD.

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По словам экспертов, страны Запада должны обеспечить долгосрочную поддержку ВСУ боеприпасами и другими ресурсами. Военный эксперт Карлос Масала подчеркивает, если это произойдет, то к середине или концу 2024 года возможно улучшение ситуации для Украины. Однако, если Запад не сможет обеспечить необходимое вооружение, Украине будет трудно удержать линию фронта.

"Если Запад примет меры, которые необходимо принять для обеспечения долгосрочной и устойчивой поддержки украинских вооруженных сил боеприпасами, запасными частями, ракетами малой дальности и т.д., то к середине или к концу 2024 года ситуация может снова улучшиться для Украины", - отметил Масала.

Исследователь Мюнхенской конференции по безопасности Нико Лангэ считает, что Украине будет сложно достичь перемирия с Россией в 2024 году. Он подчеркивает, что Россия продолжит войну до определения результатов президентских выборов в США. Также, по его мнению, начало следующего года будет тяжелым для украинских военных.

"Для Вооруженных сил Украины основным фокусом в начале года будет сдерживание российских атак на востоке и отражение ударов авиации на юге и по всей территории страны. Весной Украина будет иметь еще один шанс вытеснить Россию с юга Украины", - считает он.

Что будет происходить на фронте в 2024 году

Напомним, военный Роман Свитан в интервью Главреду указал, что следующий год будет посвящен Крыму. Основные бои развернутся на левом берегу Херсонщины и Азовском побережье. Он отметил, что ВСУ будут двигаться от правого к левому берегу, а Токмак и Мелитополь будут второстепенными направлениями.

Также военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что выйти на границы 1991 года в Украине в 2024 году будет возможно только при наличии современных вооружений. Это оптимистичный сценарий, но без необходимой поддержки Запада реализовать его будет трудно.

Кроме этого, Украина приближается к третьему году войны, но линия фронта остается устойчивой. При этом, следующий год может изменить ход войны.

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