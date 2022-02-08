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В Винницкой области сестра чудом спасла тонущего братика

8 февраля 2022, 17:45
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Дети спаслись благодаря знаниям правил безопасности.

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Мальчик вспомнил то, чему его учили в школе / 1zoom.ru

В Винницкой области 11-летняя девочка спасла младшего 10-летнего братика. Мальчик катался на санках и угодил в старую копанку. Поскольку лед на водоеме был хрупким он сразу упал в воду.

Как говорится в ТСН, по словам мальчика, сначала воды было по колено, но буквально через несколько секунд одежда намокла и его начало затягивать в холодный ил. Глубина была большая, поэтому дно ногами он не чувствовал.

К счастью, крики мальчика услышала сестра.

"Подбежала к нему. У меня был его телефон. Я позвонила его маме",- рассказала девочка.

Мальчик также не растерялся и подсказал сестре, как ему можно помочь.

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"Когда куртка немного намокала, оно начало рваться, я сказал, что она дала мне палку, чтобы она держалась за дерево", - вспомнил он.

Девочка взяла палку и начала тянуть брат, однако его куртка намокла и мальчик стал тяжелее.

"Я уже думала, или я сейчас за ним пойду в воду, или просто отпущу палку. Я старалась держаться, но сил уже не было", - говорит девочка.

Мама сначала подумала дети шутят, но когда в телефоне услышала крик бросилась на помощь.

"Я не поверила, потому что там некуда, мы не знали, что там есть такая вырытая яма. Захар испугался. Он сразу по пояс в воде, а она говорит, что я вижу, что он начинает глубже и глубже", - рассказала женщина.

Девочка держала Захара почти полчаса пока примчались мама и соседи и вместе вытащили мальчика из ледяной воды.

Напомним, в Никопольском районе Днепропетровской области 38-летний мужчина утонул в проруби, пытаясь сделать эффектное видео. После погружение он уже не вынырнул - поисковые операции длились сутки, мужика нашли в 20м от берега на глубине 4 метра.

Также ранее в Днепре на центральном пляже острова Монастырский два подростка провалились под лед. Один из них сразу выбрался на берег, а второй исчез под водой. Его тело нашли спасатели.

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