В Воздушных силах пояснили, почему русские часами гоняют МиГи по небу

Воздушные тревоги в Украине, объявленные из-за взлета российского МиГ-31, в последнее время стали продолжаться дольше. Юрий Игнат объяснил, почему.

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Оккупанты прекрасно понимают, что Украина из-за угрозы попадает в сложную ситуацию - Игнат / коллаж Главред, Facebook/Кpszsu, скриншот из видео

Воздушные тревоги в Украине, объявленные из-за взлета российского МиГ-31, в последнее время стали продолжаться дольше. Все потому, что вражеские войска осуществляют дозаправку этого истребителя во время его полета. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня [15 ноября - Главред] она была короче, вчера длиннее. Они дозаправляют самолеты в воздухе, прекрасно зная, что у нас будет тревога. Он же не летит на большие дистанции. У них есть три аэродрома базирования - "Саваслейка", "Ахтубинск" и "Моздок" возле Махачкалы. Они недалеко от Украины - взлетел, запустил "Кинжал" и сел, по большому счету. Но они делают вот такие полеты: 20-30 минут - взлет, посадка, полтора часа - отработка горючего в штатном режиме. А когда 3 и более часов - идут дозаправки в воздухе как элемент подготовки", - сказал офицер.

Таким образом, говорит спикер ВС, оккупанты прекрасно понимают, что Украина из-за угрозы попадает в сложную ситуацию ‒ когда вынужденно не работают школы, предприятия, организации.

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"У нас есть данные нашей разведки. Есть данные наших партнеров о том, что взлетает МиГ. Если они взлетают за 100 километров на север, мы же это не видим, мы получаем информацию, у нас есть разные источники информации о взлете этого МиГа", - говорит офицер.

Спикер ВСУ отмечает ‒ если есть подтверждение, что взлетел пустой МиГ и перебазировался ‒ один вопрос. Или если точно есть данные, что вражеский самолет взлетел без подвешенной ракеты, то тогда тревогу не будут объявлять и наоборот.

"Бывает, еще есть информация, что он летит уже с ракетой, тогда, конечно, мы должны сообщать об этом. У нас есть разные источники информации. Если мы знаем, что опасности нет, тогда ничего не объявляем. Так же как взлеты МиГ-31БМ, которые стоят в "Бельбеке", они не являются носителями "Кинжалов", - подытожил Игнат.

Усиление ПВО для Украины

Напомним, что Зеленский просит партнеров арендовать Украине ПВО на зиму. Украина не имеет достаточно средств противовоздушной обороны, поэтому Россия в основном контролирует небо над нашей территорией, заявил Зеленский.

В воздушных силах раскрыли критическую ситуацию с ПВО в Украине. Юрий Игнат предупредил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.

Эксперт не исключает резкое уменьшение военной помощи. Андрей Золотарев убежден, что Украина может получить меньше помощи, чем ожидалось, на фоне войны в Израиле и американских выборов.

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