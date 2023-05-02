В ВСУ назвали Пригожина балаболом: боевики начали "охоту" на украинского генерала

Стоит отметить, что Пригожин заявил, что под Бахмутом артиллеристы ЧВК "Вагнера" якобы уничтожили бронеавтомобиль, "в котором мог находиться Танцюра".

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Игорь Танцюра, Евгений Пригожин / TerritorialDefenseForces, скриншот

Сегодня, 2 мая, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил Территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры.

Руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

"Только что разговаривал с генералом Танцюрой. Жив, здоров, чего и всем желает. Пригожин в очередной раз показал, что он балабол", - отметил Дмитрашковский, пишет РБК-Украина.

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Что заявил Пригожин о "ликвидации" Танцюры

Стоит отметить, что Пригожин заявил, что под Бахмутом артиллеристы ЧВК "Вагнера" якобы уничтожили бронеавтомобиль, "в котором мог находиться Танцюра". По его словам, такую информацию "еще проверяли".

Позже Пригожин ответил на заявление ВСУ и пригрозил, что "будет работать дальше".

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ.

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