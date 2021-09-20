В ВСУ заявили, что Россия в любой момент может перейти к боевым действиям на юге Украины

Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут / Reuters

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Государство-агрессор может перейти к реальным боевым действиям там в любой момент.

"Военные угрозы со стороны РФ на Юге Украины с каждым годом только растут [...]. Кроме того, опыт 2014 года свидетельствует о том, что РФ может пойти не только на обострение, но и может перейти к реальным боевым действиям на Юге Украины в любое удобное для российского руководства время", – сказал Наев в интервью РБК-Украина.

Однако, по его словам, прямых признаков того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нет.

В то же время стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы, по мнению командующего Объединенных сил, лишь усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере.

Повод для активизации оккупанта

Очередным поводом для актуализации этого вопроса является инициирование руководством Украины работы Крымской платформы.

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"На этом фоне Российская Федерация только усиливает давление по недопущению выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыму, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии", – добавил генерал-лейтенант.

При этом Наев отметил, что пока создания на полуострове наступательных группировок войск не зафиксировано, и прямых признаков того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нет.

В то же время Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на любые угрозы со крымского направления.

Ранее секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов заявил, что ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей, а также Крыма от оккупантов. Но решение вопроса военным путем приведет к многочисленным жертвам.