В Житомире депутат от ОПЗЖ по ошибке поздравил нацистов с 9 мая

Депутат Житомирского областного совета от ОПЗЖ Константин Черпицкий, получается, помимо своей воли, поблагодарил за победу нацистов вместо красноармейцев.
Депутат Житомирского областного совета от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Константин Черпицкий угодил в конфуз. Депутат заказал установку билборда с благодарностью за жизнь и победу нацистских солдат вместо бойцов сталинской армии. Это видно из фотографий, которые опубликованы на канале Donetchanyn.
На рекламном щите, который по заказу украинского политика установили на одной из улиц Житомира, размещен снимок идущих в атаку солдат войск с винтовками модели Gewehr 98.
Ниже располагается надпись: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!". Украшает плакат лента в цвет сине-желтого флага.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В тексте он осудил марш националистов в честь дивизии СС "Галичина", который 28 апреля состоялся в Киеве, и назвал недопустимым прославление войск Ваффен-СС.
- 27 мая 2020 года, народный депутат Украины, член фракции Слуга народа Максим Бужанский сообщил, что Киевский окружной суд вынес решение по делу о признании символики дивизии "Галичина" нацистской.
- По его словам, действия Института Нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии Ваффен-СС Галичина.
Автор: Дмитрий Видоменко