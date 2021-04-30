В Житомире депутат от ОПЗЖ по ошибке поздравил нацистов с 9 мая / Donetchanyn

Депутат Житомирского областного совета от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Константин Черпицкий угодил в конфуз. Депутат заказал установку билборда с благодарностью за жизнь и победу нацистских солдат вместо бойцов сталинской армии. Это видно из фотографий, которые опубликованы на канале Donetchanyn.

На рекламном щите, который по заказу украинского политика установили на одной из улиц Житомира, размещен снимок идущих в атаку солдат войск с винтовками модели Gewehr 98.

Ниже располагается надпись: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!". Украшает плакат лента в цвет сине-желтого флага.

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