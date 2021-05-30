В Житомире люди на лодках плавают по городу после мощного ливня

Житомир затопило 30 мая / zhitomir.info

30 мая после мощного ливня улицы Житомира просто были затоплены. Местные жители публикуют в соцсетях видео с водными развлечениями посреди города.

Как сообщает местное издание zhitomir.info, непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.

Пешеходы были по колено в воде, а транспорт оказался заблокированным.

Житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водяном мотоцикле. Соответствующие кадры обнародовали в соцсетях.

Отметим, погода в Украине до конца для, 30 мая, будет дождливой. Из-за сильных ливней возможные подтопления в западных областях.

Ранее Главред сообщал, что в Укргидрометцентре предупредили киевлян, что в ближайшие часы и до конца суток 30 мая ожидается сильная гроза. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.