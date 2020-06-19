Вакарчук решил выйти из фракции Голос и сделал заявление

Теперь решение по Вакарчуку должны принять в партии Голос / УНИАН

Неформальный лидер фракции Голос Святослав Вакарчук решил добровольно написать заявление о выходе из парламентской фракции. Данное решение он назвал вынужденным, поскольку нардепы отказались поддержать постановление о прекращении его депутатских полномочий. Теперь он может автоматически утратить статус народного депутата.

Об этом Святослав Вакарчук заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Комментируя ранее озвученное главой ВР Дмитрием Разумковым заявление о выходе нардепа Святослава Вакарчука из фракции Голос, музыкант заявил, что такой шаг был вынужденным – парламентарии оставили ему только один вариант, при котором его депутатские полномочия будут остановлены на законных основаниях.

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал Вакарчук.

Также лидер группы Океан Эльзы добавил, что вместо него в Раду зайдет юрист Алена Свидерская.

Напоследок Вакарчук подчеркнул, что данное решение является исключительно вынужденным и формальным, а сам он и в дальнейшем останется в партии Голос.

Напомним, о своем решении покинуть Верховную Раду Вакарчук сообщил еще 11 июня.

В четверг, 18 июня, парламентарии не поддержали постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.