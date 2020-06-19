УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вакарчук решил выйти из фракции Голос и сделал заявление

Святослав Вакарчук назвал такое решение вынужденным.

19 июня 2020, 14:44
Вакарчук
Теперь решение по Вакарчуку должны принять в партии Голос / УНИАН

Неформальный лидер фракции Голос Святослав Вакарчук решил добровольно написать заявление о выходе из парламентской фракции. Данное решение он назвал вынужденным, поскольку нардепы отказались поддержать постановление о прекращении его депутатских полномочий. Теперь он может автоматически утратить статус народного депутата.

Об этом Святослав Вакарчук заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Комментируя ранее озвученное главой ВР Дмитрием Разумковым заявление о выходе нардепа Святослава Вакарчука из фракции Голос, музыкант заявил, что такой шаг был вынужденным – парламентарии оставили ему только один вариант, при котором его депутатские полномочия будут остановлены на законных основаниях.

"Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал Вакарчук.

Также лидер группы Океан Эльзы добавил, что вместо него в Раду зайдет юрист Алена Свидерская.

Напоследок Вакарчук подчеркнул, что данное решение является исключительно вынужденным и формальным, а сам он и в дальнейшем останется в партии Голос.

Напомним, о своем решении покинуть Верховную Раду Вакарчук сообщил еще 11 июня.

В четверг, 18 июня, парламентарии не поддержали постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

партия Голос Святослав Вакарчук Верховная Рада депутатские полномочия
Сейчас вы просматриваете новость «Вакарчук решил выйти из фракции Голос и сделал заявление». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:34
Умер знаменитый хоббит из Властелина колец
15:31
Почему нельзя убивать пауков: приметы и толкование
14:46
Погода в Украине спровоцировала нашествие кровопийц: когда закончится жара Видео
14:44
Вакарчук решил выйти из фракции Голос и сделал заявление
14:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 июня: день любви и пополнение бюджета Видео
14:25
Статья Путина о войне - скулеж проигравшего мнение
14:20
Ожидание vs реальность: папарацци подловили располневшую Бритни Спирз - фото
14:01
В McDonald's назвали главное условие, при котором в ресторанах перейдут на русский язык
13:11
В Беларуси чуть не состоялся Майдан: Лукашенко пообещал расправиться с "кукловодами"
13:08
Красивое тело за 15 минут в день: Каменских поделилась лайфхаками
13:07
Быстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты Видео
12:55
Быстрое похудение: побочные эффекты
12:48
США жестоко проучили Кремль, Северный поток-2 навсегда мертв - эксперт
12:26
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли к 19 июня
12:25
Кибербуллинг: как распознать и защититься
12:21
В Киеве подскочило число больных коронавирусом: где нашли больше всего зараженных
12:05
Рада назначила нового министра экологии
11:59
Россия воспользуется хаосом в США и пойдет в наступление на Украину - Арестович Видео
11:52
Суд не смог оштрафовать Зеленского за поход в кафе на карантине: в чем причина
11:52
"Украина пыталась меня убить": опубликована книга со скандальными заявлениями Трампа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять