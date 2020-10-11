Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: в Слуге народа назвали главный аргумент

В Украине обсуждают закупку вакцины РФ / Reuters

В вопросе закупки вакцины от коронавируса для Украины на первом месте должен стать вопрос здоровья, заявил народный депутат от Слуги народа Александр Качура.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, решение должно приниматься независимо от того, кто будет производителем - Индия, Китай, США либо Россия.

"Если эффективность будет доказана или сделано соответствующее заключение, у нас есть ВОЗ, им придется признать, если эффективность покажет себя. Нам в данном случае надо будет отложить какие-то спекуляции, которые есть, "пусть украинцы умрут, но не дай бог будет что-то российское", — сказал он.

При этом Качура напомнил, что Украина покупает достаточно других товаров у России.

"У нас и газ используется российский, и ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы — ред.) для ядерных электростанций, огромный товарооборот, и нужно политику двойных стандартов прекратить. У нас большинство вертолетов на российских лопастях, купленных через пятые-шестые руки", — добавил "слуга народа".

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Ранее Качура заявил, что Украина "не имеет права" отказываться от эффективной вакцины независимо от производителя. По его словам, Украина будет обязана договариваться с РФ о закупке вакцины от Covid-19, если будет доказана эффективность препарата.