Сбежавшего из Беларуси Цепкало в Киеве заставили извиняться за "гражданскую войну" на Донбассе

Валерий Цепкало / Reuters

В Киеве активисты-националисты на одной из улиц города встретили белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало и заставили его извиниться за недавнее скандального заявление о том, что на Донбассе "идет гражданская война".

Видео инцидента было опубликовано на портале YouTube.

"Цепкало извинился перед украинским народом и признал, что сказал это необдуманно и на самом деле не разобрался в вопросе", – говорится в описании ролика.

Напомним, Валерия Цепкало Центризбирком Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты страны. Перед выборами 9 августа он покинул с детьми покинул Беларусь и уехал в Россию ‒ поскольку опасался, что будет задержан. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси. Она помогает избирательному штабу единого кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Однако позже Цепкало прибыл в Украину, где 12 августа 2020 года объявил о создании Фронта национального спасения Беларуси.

Позднее в эфире украинского телевидения сделал скандальное заявление ‒ дескать, на Донбассе идет "гражданская война". Вместе с тем Цепкало подчеркнул, что захваченный РФ Крым, согласно международному законодательству, является украинским.