"Ваша ученица лесбиянка?": в Николаеве заметили странную рекламу для учителей (фото)

Борды с неоднозначным содержанием заметили в разных частях города / фото: "Никвести"

В Николаеве сегодня заметили необычную рекламу на билбордах, которая адресована, вероятно, местным учителям. В частности, им предлагают пройти курсы толерантности к представителям ЛГБТ.

На рекламных баннерах больше всего внимания привлекают крупные надписи "Ваш ученик трансгендер?" и "Ваша ученица лесбийка?". После этого следует совет – "попробуйте ее понять, пройдите курс по толерантности", передает местный ресурс "Никвести".

Также на баннере указан адрес сайта на котором можно пройти курс по толерантности. Речь идет о родительской инициативе "Tergo", которая была основана в 2013 году родителями и друзьями ЛГБТ и отстаивает их права.

На сайте же организации указано, что "Tergo" – это сообщество родителей, семьи, друзей лесбиянок, геев, трансгендеров. Главная цель этого объединения, опять же по информации на сайте, моральная, духовная и материальная поддержка представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств.

фото: "Никвести"

фото: "Никвести"

Как сообщал Главред, 19 сентября в Киеве состоялся марш равенства "КиевПрайд 2021". Параллельно противники марша провели акцию протеста.

Ранее социологи выяснили главные ценности украинцев. Около половины украинцев испытывают негативное чувство, когда речь заходит о ЛГБТ-сообществе – 48%. Кроме этого, подобная тенденция просматривается в отношении украинцев к чайлдфри – 42%, а вот атеистов не воспринимают 28%.