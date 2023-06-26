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"Большое горе": российская ракета убила в Киеве молодых супругов

Юлия Куришко
26 июня 2023, 14:22 обновлено 26 июня, 14:28
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Во время российской атаки в их квартиру попала часть ракеты.
'Большое горе': российская ракета убила в Киеве молодых супругов
Во время российской атаки погибли супруги / коллаж: Главред, фото: Facebook Kris Dziuba

Из-за падения обломков Российской ракеты в Соломенском районе Киева погибли супруги - Юлия Петра и Даниил Кириленко. Их тела идентифицировали вчера, 25 июня.

"В их квартиру попала часть ракеты. Сегодня их тела были идентифицированы. Прощание состоится во вторник, место и время мы сообщим чуть позже. Этот месяц стал черным для нашей семьи, это большое горе. Однако вспоминаем их с любовью и уважением. Соболезнования семье и друзьям", - сообщили на странице клуба исторической реконструкции "Рарог" в Facebook.

'Большое горе': российская ракета убила в Киеве молодых супругов
В Киеве погибли молодые супруги / фото: Рарог

"Очень хочу вас запомнить такими, как увидела впервые. Тебя, девочка с бездонными глазами, которую мы как будто еще только вчера принимали в шумную Рарого-семью, мазали в сажи и называли своей посестрой. И тебя, парень с вечной улыбкой, у которого мы сидели на кухне с Михаилом после моего первого в жизни реконструкторского фестиваля в ожидании поезда и триндили о том, как эффективнее и веселее бить людей железяками. Имела честь знать вас обоих. Вечной вам любви в засветах", - написала на своей странице в Facebook Kris Dziuba.

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На странице клуба исторической реконструкции сообщили, что прощание состоится во вторник. Место и время сообщат впоследствии.

'Большое горе': российская ракета убила в Киеве молодых супругов
Погибли молодые супруги в Киеве / фото: клуб исторической реконструкции "Рарог"

Ракетная атака на Украину

Россия атаковала Одессу. В ночь на 26 июня после объявления воздушной тревоги из-за угрозы применения РФ крылатых ракет "Калибр" в Одессе прогремели взрывы.

24 июня РФ атаковала ракетами Киев и Днепр. В Соломенском районе столицы обломки сбитой ракеты упали на 25-этажный жилой дом. Вспыхнул пожар, погибли люди. Также есть пострадавшие.

Во время тревоги ночью в Хмельницком прогремели взрывы. В ночь на 23 июня во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработало ПВО. РФ пыталась попасть в военный аэродром.

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