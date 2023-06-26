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Силы обороны отбили Ровнополь у оккупантов на Донбассе - Маляр

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 14:07 обновлено 26 июня, 14:16
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Украинские военные вернули под свой контроль село Ровнополь в Донецкой области, сообщает замминистра обороны Анна Маляр.
Маляр, ВСУ
Силы обороны вернули Ровнополь под украинский контроль - Анна Маляр / коллаж Главред, фото УНИАН

Бойцы ВСУ отбили у оккупантов и вернули под свой контроль село Ровнополь, что в Донецкой области. Об этом написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", - говорится в тексте.

Несколько дней назад, 22 июня Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях: "Ровнополь - Старомайорское" Донецкой области и "Белогоровка - Диброва" Луганской и Донецкой областей.

видео дня
Силы обороны отбили Ровнополь у оккупантов на Донбассе - Маляр
Карта продвижения ВСУ на Донбассе / Минобороны

Позднее появилась информация о том, что Ровнополь освобождали бойцы 2-го механизированного батальона 31-й механизированной бригады ВСУ.

Силы обороны отбили Ровнополь у оккупантов на Донбассе - Маляр
Кадр из видеообращения бойцов 31-й бригады по поводу захвата Ровнополя / скриншот

Продвижение ВСУ на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как уточнили в Институте изучения войны, Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях.

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).

12 июня ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновоселковском районе Донецкой области.

Больше новостей:

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