Верховная рада попала в "красную" зону: какие ограничения будут действовать для депутатов

Постановление депутаты должны принять на внеочередной сессии
Начиная с 15 ноября в Верховную Раду будут пускать только с COVID-сертификатами.
Соответствующее постановление депутаты должны принять на внеочередной сессии. Если справки о прививках нет, то можно будет предоставить ПЦР-тест или тестирование на антиген, пишет "ТСН".
Ограничения будут касаться и народных депутатов, и работников аппарата ВР, и журналистов.
Сейчас коронавирусом болеют семь народных депутатов. Также известно, что в стенах парламента будут работать мобильные бригады, которые будут прививать и проводить экспресс-тесты на COVID-19.
К тому же, рядом с парламентом откроют еще несколько пунктов вакцинации, где смогут привиться все желающие.
Карантин в Украине: только два региона остались в "желтой" зоне
По состоянию на 2 ноября в "красную" зону карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса уже попали 15 областей Украины. В "желтой" зоне остались только два региона.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.