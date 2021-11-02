Верховная рада попала в "красную" зону: какие ограничения будут действовать для депутатов

Новые правила в Раде начинают действовать с 15 ноября / УНИАН

Начиная с 15 ноября в Верховную Раду будут пускать только с COVID-сертификатами.

Соответствующее постановление депутаты должны принять на внеочередной сессии. Если справки о прививках нет, то можно будет предоставить ПЦР-тест или тестирование на антиген, пишет "ТСН".

Ограничения будут касаться и народных депутатов, и работников аппарата ВР, и журналистов.

Сейчас коронавирусом болеют семь народных депутатов. Также известно, что в стенах парламента будут работать мобильные бригады, которые будут прививать и проводить экспресс-тесты на COVID-19.

К тому же, рядом с парламентом откроют еще несколько пунктов вакцинации, где смогут привиться все желающие.

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