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Верховная рада попала в "красную" зону: какие ограничения будут действовать для депутатов

2 ноября 2021, 10:23
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Постановление депутаты должны принять на внеочередной сессии

Верховная Рада
Новые правила в Раде начинают действовать с 15 ноября / УНИАН

Начиная с 15 ноября в Верховную Раду будут пускать только с COVID-сертификатами.

Соответствующее постановление депутаты должны принять на внеочередной сессии. Если справки о прививках нет, то можно будет предоставить ПЦР-тест или тестирование на антиген, пишет "ТСН".

Ограничения будут касаться и народных депутатов, и работников аппарата ВР, и журналистов.

Сейчас коронавирусом болеют семь народных депутатов. Также известно, что в стенах парламента будут работать мобильные бригады, которые будут прививать и проводить экспресс-тесты на COVID-19.

К тому же, рядом с парламентом откроют еще несколько пунктов вакцинации, где смогут привиться все желающие.

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Карантин в Украине: только два региона остались в "желтой" зоне

По состоянию на 2 ноября в "красную" зону карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса уже попали 15 областей Украины. В "желтой" зоне остались только два региона.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.

Автор: Сергей Кущ
viber
Верховная Рада коронавирус зоны карантина
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