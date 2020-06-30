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ЕС открыл границы для "избранных" украинцев - кто попал в список

В первую очередь пропускать будут студентов, моряков и дипломатов.

30 июня 2020, 19:54

Евросоюз, флаг
ЕС открыл границы для некоторых украинцев / Reuters

С 1 июля внешние границы Евросоюза будут полностью открыты после пандемии коронавируса для граждан 14 стран мира. Об этом сказано в решении Совета ЕС, опубликованном во вторник, 30 июня.

Общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз с 1 июля сохраняется, но появится возможность пересечения границы для отдельных категорий украинских граждан, а также граждан других третьих стран.

Государства-члены имеют право впускать:

  • тех, кто едет на учебу;
  • моряков, направляющихся на судно;
  • граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом,
  • высококвалифицированных работников из третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, которые до сих пор были среди исключений, в частности, членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонных работников; дипломатов и т.д.

Как ранее писал Главред, ЕС утвердил список стран для открытия границ. Список государств будут пересматривать каждые две недели согласно утвержденным критериям Евросоюза.

Напомним, в Брюсселе чиновники обсуждали, из каких стран разрешить въезд в Евросоюз после открытия внешних границ, которые закрыли после объявления пандемии китайского коронавируса Covid-19.

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