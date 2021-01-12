Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения

Министерство энергетики предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля цена будет ограничена на газ для "уязвимых" потребителей.
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил свой план снижения цен для населения, который он анонсировал на совещании в Офисе президента в понедельник, 11 января.
"Министерство энергетики предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля цена будет ограничена на газ для "уязвимых" потребителей - на уровне "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, причем цена будет зафиксирована на год. По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - сообщил Витренко на своей странице в Facebook.
Данная цена будет фиксироваться на год и пересматриваться в ноябре на основании котировок на бирже.
При этом Витренко подчеркнул, что в данном предложении могут быть "подводные камни". В том числе и в плане отношений с МВФ.
"Сейчас предложение Министерства энергетики находится на стадии обсуждения. Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на Газпром и др. Кроме того, мы готовы рассмотреть альтернативные предложения", - обратил внимание Витренко.
Цены на газ – о чем сообщалось ранее:
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- Эксперты Минфина спрогнозировали, что в 2020-2023 году убытки Нафтогаза составят около 21,5 млрд гривен. Одной из причин этого станет значительное снижение объемов реализации голубого топлива всем категориям потребителей.