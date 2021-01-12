Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения

Витренко рассказал, когда и насколько снизят цену на газ / УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил свой план снижения цен для населения, который он анонсировал на совещании в Офисе президента в понедельник, 11 января.

"Министерство энергетики предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля цена будет ограничена на газ для "уязвимых" потребителей - на уровне "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, причем цена будет зафиксирована на год. По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - сообщил Витренко на своей странице в Facebook.

Данная цена будет фиксироваться на год и пересматриваться в ноябре на основании котировок на бирже.

При этом Витренко подчеркнул, что в данном предложении могут быть "подводные камни". В том числе и в плане отношений с МВФ.

"Сейчас предложение Министерства энергетики находится на стадии обсуждения. Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на Газпром и др. Кроме того, мы готовы рассмотреть альтернативные предложения", - обратил внимание Витренко.

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