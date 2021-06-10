"Витя, где деньги?": суд взыскал с Медведчука почти 300 тысяч в пользу издательства книги о Стусе

Справа Василя Стуса / УНИАН

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука около 300 тысяч гривен в пользу харьковского издательства Виват, которое выдавала книгу Дело Василия Стуса.

Инициатором судебного процесса стал сам Медведчук. Он судился с автором книги Вахтангом Кипиани.

Согласно решению суда, бывший адвокат поэта и диссидента Василия Стуса Виктор Медведчук должен компенсировать около 300 тысяч гривен издательству Vivat — это расходы на судебный процесс.

"Можно вечно смотреть на три вещи – как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды. Апелляционный суд решил, что бывший адвокат поэта и диссидента Василия Стуса должен компенсировать около 300 тысяч гривен издательству Vivat расходов на судебный процесс, инициированный им самим. Ранее апелляционный суд постановил закрыть дело и вернуть мне 780 гривен судебного сбора. Витя, где деньги?", - пишет на своей странице в Facebook Кипиани.

Сообщается, что дополнительное постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение 30 дней.

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Дело Василия Стуса - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука к журналисту и историку Вахтангу Кипиани и запретил распространять тираж книги Дело Василия Стуса без разрешения политика.

В 2018 году общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус" исключили сцену суда над поэтом, на котором защитником выступал Виктор Медведчук.

Позже создатели фильма заявили, что в художественный фильм об украинском диссиденте Василии Стусе, погибшем в советской тюрьме, добавят сцену с его адвокатом, политиком Виктором Медведчуком.