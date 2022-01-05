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Визит Бэтмена: в Днепре летучая мышь проломилась в ванную через вентиляцию

5 января 2022, 10:48
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Сотрудники аварийно-спасательной части Днепра сумели поймать животное и, через некоторое время, благополучно выпустили на свободу за пределами города.

Летучая мышь
В Днепре летучая мышь проломилась в ванную через вентиляцию / Reuters

В Днепре в ванную комнату одной из квартир многоэтажного дома на проспекте имени Дмитрия Яворницкого проникла летучая мышь. Об этом сообщают представители пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области.

Поздно вечером во вторник, 4 января, владельцы квартиры нашли у себя в ванной комнате летучую мышь. Они позвонили в ГСЧС, и на место выехали спасатели.

Как выяснилось, летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванную комнату квартиры. Сотрудники аварийно-спасательной части поймали животное и выпустили на свободу за пределами города. Для проведения спасательных работ были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове почти сотня летучих мышей залетела в национальный университет имени В.Н Каразина.

Животные устроились на одном из окон, которые работники ВУЗа забыли закрыть на ночь. Зверьки же случайно залетели внутрь.

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