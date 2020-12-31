Визит Зеленского на Прикарпатье закончился скандалом

На рабочее совещание в Ивано-Франковской ОГА не позвали местных журналистов.
В ходе визита президента Владимира Зеленского в Ивано-Франковскую область представителей местных СМИ не пригласили на рабочее совещание в облгосадминистрацию.
После этого местные интернет-ресурсы опубликовали белые полосы в новостях о визите Зеленского.
Обратим внимание, что в сообщении местного издания Галка написало, что президент провел "какое-то совещание".
"Впервые за годы независимости Украины на рабочее совещание в Ивано-Франковской ОГА, на которой также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, новый глава ОГА Андрей Бойчук, председатель областного совета Александр Сыч, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и другие чиновники не пригласили ни одного местного журналиста или представителя национальных телеканалов на Прикарпатье", - подчеркнули журналисты.
Отметим, что по сообщению пресс-службы главы государства, Зеленский представил нового председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.
Глава государства поблагодарил за работу предыдущего председателя ОГА и представил его преемника Бойчука, выразив надежду на успешную командную работу в регионе.
Напомним, в июне Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Херсонскую область, однако журналистам не предоставили возможности освещать эту поездку.
В ответ на запрет представители СМИ устроили флешмоб - начали публиковать новости с заголовками о приезде Зеленского и его "эксклюзивными комментариями", на месте которых оставили пустоту.