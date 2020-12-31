Визит Зеленского на Прикарпатье закончился скандалом

Визит Владимира Зеленского на Прикарпатье / president.gov.ua

В ходе визита президента Владимира Зеленского в Ивано-Франковскую область представителей местных СМИ не пригласили на рабочее совещание в облгосадминистрацию.

После этого местные интернет-ресурсы опубликовали белые полосы в новостях о визите Зеленского.

Обратим внимание, что в сообщении местного издания Галка написало, что президент провел "какое-то совещание".

"Впервые за годы независимости Украины на рабочее совещание в Ивано-Франковской ОГА, на которой также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, новый глава ОГА Андрей Бойчук, председатель областного совета Александр Сыч, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и другие чиновники не пригласили ни одного местного журналиста или представителя национальных телеканалов на Прикарпатье", - подчеркнули журналисты.

Отметим, что по сообщению пресс-службы главы государства, Зеленский представил нового председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.

Глава государства поблагодарил за работу предыдущего председателя ОГА и представил его преемника Бойчука, выразив надежду на успешную командную работу в регионе.

Напомним, в июне Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Херсонскую область, однако журналистам не предоставили возможности освещать эту поездку.

В ответ на запрет представители СМИ устроили флешмоб - начали публиковать новости с заголовками о приезде Зеленского и его "эксклюзивными комментариями", на месте которых оставили пустоту.